«Прости меня»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла

Известная актриса в эфире программы Малахова «Привет, Андрей», рассказала, как была потрясена безвременной смертью Кирилла Толмацкого.
Дети Натальи выросли на музыкальном творчестве Децла. Сама Андрейченко принимала немалое участие в судьбе молодого исполнителя.
В 90-е годы он даже некоторое время жил в их квартире, поскольку поссорился с родителями и оказался в прямом смысле слова на улице.
Наталья не смогла присутствовать на похоронах Кирилла, но, едва прилетев в Москву, сходила к нему на кладбище — проститься. И не могла удержаться, чтобы не разрыдаться.
«Ой, Кирюша. Сколько цветов… и твой любимый мишка. Ты прости меня, что я не могла быть у тебя на похоронах. Спасибо тебе, ты был такой добрый человек. Я не знаю добрее человека. Ты был чистая, светлая душа», — приводит слова актрисы Teleprogramma.pro.
Наталья рассказала, что они дружили более 20 лет. Что Кирилл был очень скромным, никогда ни о чем не просил.
А Дмитрий, сын актрисы, теперь корит себя, что не успел предложить Кириллу переехать к ним в дом в Австрию.
Как ранее писал «Рамблер», Толмацкий-старший озвучил диагноз, с которым жил его сын: гипертрофическая кардиомиопатия. Данное врожденное заболевание стало причиной смерти певца. Недуг этот редко определяется и часто приводит к неожиданной смерти.