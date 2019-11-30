«Прости меня»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла

«Я не знаю добрее человека»: Андрейченко оплакивает Децла

Известная актриса в эфире программы Малахова «Привет, Андрей», рассказала, как была потрясена безвременной смертью Кирилла Толмацкого.

Дети Натальи выросли на музыкальном творчестве Децла. Сама Андрейченко принимала немалое участие в судьбе молодого исполнителя.

В 90-е годы он даже некоторое время жил в их квартире, поскольку поссорился с родителями и оказался в прямом смысле слова на улице.

Наталья не смогла присутствовать на похоронах Кирилла, но, едва прилетев в Москву, сходила к нему на кладбище — проститься. И не могла удержаться, чтобы не разрыдаться.

«Ой, Кирюша. Сколько цветов… и твой любимый мишка. Ты прости меня, что я не могла быть у тебя на похоронах. Спасибо тебе, ты был такой добрый человек. Я не знаю добрее человека. Ты был чистая, светлая душа», — приводит слова актрисы Teleprogramma.pro.

Наталья рассказала, что они дружили более 20 лет. Что Кирилл был очень скромным, никогда ни о чем не просил.

А Дмитрий, сын актрисы, теперь корит себя, что не успел предложить Кириллу переехать к ним в дом в Австрию.