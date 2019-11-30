Винокур оценил отказ Галкина от президентских амбиций

Накануне Максим Галкин на концерте в Государственном Кремлевском Дворце со сцены заявил о том, что не планировал и не планирует заниматься политикой.
Дело в том, что после того, как юморист в Новосибирске выступил с резкой критикой власти, в сети стали активно писать о нем, как о возможном кандидате на президентский пост.
Владимир Винокур, его старший коллега по цеху, уверен, что Максим абсолютно прав.
«Я считаю, что Максим Галкин правильно сделал, что решил не заниматься политикой. То, что его начали называть кандидатом в президенты — это была неимоверная глупость. Сам Максим, конечно, и не собирался никуда выдвигаться, это все СМИ раздували. Он умный, самодостаточный человек и артист. Политика ему и не нужна в принципе, никогда в жизни. Максим выбрал карьеру артиста, и правильно сделал», — цитирует слова Винокура «URA.RU».
Как сообщал «Рамблер», российский юморист Владимир Винокур поддержал в своем Instagram приезд певицы Софии Ротару в Россию, заявив, что ее здесь любят и ждут миллионы зрителей.