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«Боль была чудовищная»: Андрейченко рассказала о страшном 

Рамблер 27 минут назад
«Боль была чудовищная»: Андрейченко рассказала о страшном
Фото: Instagram
Актриса Наталья Андрейченко — одна из любимиц публики.
Ее самая, пожалуй, яркая роль — в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», сделала фильм культовым. Казалось бы, жизнь звезды достаточно успешна. Но были в ее судьбе и тяжелые моменты.
Об одном из них Наталья рассказала Андрею Малахову.
Как оказалось, в юности девушка стала жертвой группового изнасилования.
Сначала ей едва удалось отбиться от наглого таксиста, который вез ее с репетиций вечером домой в Долгопрудный. Ей помогли двое проходивших мимо парней.
Однако затем уже они напали на актрису, жестоко избили и изнасиловали.
«Боль была чудовищная, жуткие удары по голове, кулаками в лицо, я теряла сознание, потом вообще перестала видеть, глаза закрыла гематома… Почувствовав, что они ушли, я наощупь начала ползти», — приводит слова Андрейченко СтарХит.
Тогда 18-летней Наталье очень помогли Михалковы. Сергей Михалков нашел ей адвоката.
Преступники были осуждены, но психологическая травма осталась очень надолго. По словам Андрейченко, эту историю она рассказала посторонним людям второй раз в жизни.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Наталья Андрейченко планирует продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Михалков , Наталья Андрейченко , Андрей Малахов , StarHit
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