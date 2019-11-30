«Боль была чудовищная»: Андрейченко рассказала о страшном

Ее самая, пожалуй, яркая роль — в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», сделала фильм культовым. Казалось бы, жизнь звезды достаточно успешна. Но были в ее судьбе и тяжелые моменты.

Об одном из них Наталья рассказала Андрею Малахову

Как оказалось, в юности девушка стала жертвой группового изнасилования.

Сначала ей едва удалось отбиться от наглого таксиста, который вез ее с репетиций вечером домой в Долгопрудный. Ей помогли двое проходивших мимо парней.

Однако затем уже они напали на актрису, жестоко избили и изнасиловали.

«Боль была чудовищная, жуткие удары по голове, кулаками в лицо, я теряла сознание, потом вообще перестала видеть, глаза закрыла гематома… Почувствовав, что они ушли, я наощупь начала ползти», — приводит слова Андрейченко СтарХит.

Тогда 18-летней Наталье очень помогли Михалковы. Сергей Михалков нашел ей адвоката.

Преступники были осуждены, но психологическая травма осталась очень надолго. По словам Андрейченко, эту историю она рассказала посторонним людям второй раз в жизни.