Кирилл «Руки-базуки» инициирует скандал

Не успел Кирилл Терешин отойти от операции по удалению жидкости, закачанной им себе в мышцы рук (кстати, эта операция была не последней, сразу привести пациента в норму врачам не удалось), как на фоне всеобщего к себе внимания вновь принялся эпатировать публику.

То он выкладывал видео со странными танцами в парике и красных стрингах.

Теперь же он приехал в Липецк и вызвал на бой экс-мэра Михаила Гулевского «за плохие дороги». Об этом рассказывает Lipetskmedia.ru.

Михаил Гулевский несколько лет назад прославился тем, что заявил журналистам, пытавшимся добиться четкого ответа, когда же запустят давно обещанную им же дорогу в новом микрорайоне: «Да что вы пристали ко мне с этой дорогой».

Ролик с этой фразой, смонтированный из фрагментов выступлений Гулевского, в свое время был очень популярен в сети.