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Происшествия

«Не хочется Нового года»: призналась Волочкова 

Рамблер 1 час назад
Волочкова рассказала, что не хочет отмечать Новый год
Фото: РИА Новости
Балерина выставила в инстаграме свою фотографию около новогодней елки в здании Crocus City Hall и написала в микроблоге:
«Так не хочется приближения Нового года… Но во всех ресторанах он уже чувствуется».
Подписчики были удивлены.
Начали высказывать предположения, почему Анастасия не рада празднику, который любит весь народ.
Кто-то предположил, что Волочкову мучает чувство одиночества.
«Новый год — это семейный праздник!»
Другие связали грусть-тоску с жесткой диетой и невозможностью наслаждаться праздничными угощениями. Танцовщица в последнее время сильно похудела и, конечно, ей не захочется расстаться с результатом упорных трудов над собой.
«Как вы думаете, питаться одними салатами и яйцами!»
«Рамблер» сообщал, что 14-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой почти год живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой возлюбленной. Дочку зовут Ариадна, она учится в школе в центре Москвы.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Игорь Вдовин
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