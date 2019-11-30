Волочкова рассказала, что не хочет отмечать Новый год

Балерина выставила в инстаграме свою фотографию около новогодней елки в здании Crocus City Hall и написала в микроблоге:
«Так не хочется приближения Нового года… Но во всех ресторанах он уже чувствуется».
Подписчики были удивлены.
Начали высказывать предположения, почему Анастасия не рада празднику, который любит весь народ.
Кто-то предположил, что Волочкову мучает чувство одиночества.
«Новый год — это семейный праздник!»
Другие связали грусть-тоску с жесткой диетой и невозможностью наслаждаться праздничными угощениями. Танцовщица в последнее время сильно похудела и, конечно, ей не захочется расстаться с результатом упорных трудов над собой.
«Как вы думаете, питаться одними салатами и яйцами!»
«Рамблер» сообщал, что 14-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой почти год живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой возлюбленной. Дочку зовут Ариадна, она учится в школе в центре Москвы.