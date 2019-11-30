Волочкова рассказала, что не хочет отмечать Новый год

«Не хочется Нового года»: призналась Волочкова

Балерина выставила в инстаграме свою фотографию около новогодней елки в здании Crocus City Hall и написала в микроблоге:

«Так не хочется приближения Нового года… Но во всех ресторанах он уже чувствуется».

Подписчики были удивлены.

Начали высказывать предположения, почему Анастасия не рада празднику, который любит весь народ.

Кто-то предположил, что Волочкову мучает чувство одиночества.

«Новый год — это семейный праздник!»

Другие связали грусть-тоску с жесткой диетой и невозможностью наслаждаться праздничными угощениями. Танцовщица в последнее время сильно похудела и, конечно, ей не захочется расстаться с результатом упорных трудов над собой.