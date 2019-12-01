Сын Королевой встречался с эскортницей

Девушка 17-летнего сына Тарзана и Наташи Королёвой оказывала услуги эскорта

Экс-возлюбленная семнадцатилетнего сына певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Тарзана оказывала услуги эскорта. Бывшая участника проекта «Дом-2» 24-летняя Мария Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера. Об этом сообщает «Экспресс-газета», ссылаясь на материал «СтарХит».

Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.

Парень закрывал на это глаза, потому что влюбился. Думал, Маша со временем изменится, но увы. Товарищи прямым текстом говорили, что видели ее в компании мужчин постарше. Дальше — больше. В недвусмысленной ситуации с ней встретился друг семьи и сообщил обо всем Наташе Королевой, но Архип снова простил. Лишь когда поймал уже на откровенном вранье, у него открылись глаза, —цитирует издание слова Светланы, которая знакома с парой.

Ранее News.ru писал о том, что Наташа Королёва не исключает, что её сын встречается с несколькими девушками.