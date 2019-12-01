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Происшествия

Ди Каприо отрицает обвинения в финансировании поджогов лесов Амазонии 

Газета.Ru + ещё 27 29 минут назад
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, касающихся спонсирования неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают пожары в лесах Амазонии.
Опровержение актер разместил на своей странице в Instagram.
По словам Ди Каприо, во время кризиса в Амазонии он выражает поддержку людям Бразилии, которые пытаются спасти культурное и национальное наследие страны.
"На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают", — написал он.
Актер добавил, что не финансирует организации, которые "стили мишенью" для обвинения в преднамеренном поджоге лесов.
Ранее были задержаны четыре человека из разных НПО по обвинению в поджоге целью получения дотаций. Задержанные якобы пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которых их причисляют. Позже президент Бразилии заявил, что Ди Каприо финансирует НПО, которые распространяют фото пожаров и тем самым "участвует в сожжении Амазонии".
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Теги:
Шоу-бизнес , Леонардо ДиКаприо , Бразилия
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