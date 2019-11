Скандал на «Голосе»: эротика и пошлые шутки

«Ноги или бюст?»: Меладзе пошло шутил на «Голосе»

На нынешнем этапе «Голоса» состязались 12 участников.

Было все — драматическое напряжение, неожиданные каверы известных композиций, прекрасные голоса и артистичность исполнителей, даже роковое невезение и танцы. Не обошлось и без пошлых шуток.

Ильдар Абдуллин и Станислав Мошкин удивили зрителей своеобразным рок-исполнением песни Константина Меладзе «Сэра». Шнуров выбрал Абдуллина. Меладзе вспомнил, как создавал песню.

«Я писал эту песню в общежитии ночью, рядом со мной жила соседка с ребенком одинокая — чтобы ей не мешать, я играл очень тихо, в наушниках», — цитирует слова музыканта Gazeta.ru.

Анастасия Маркова и Члены команды Полины Гагариной Ринат Альбиков — выступили с композицией американской альтернативной рок группы Imagine Dragons «Believer». Анастасия пела в стиле джаз, чем заслужила овации зрителей и симпатии наставников. Выступление же Рината Шнуров подверг серьезной критике.

Подопечные Валерия Сюткина Арсен Мукенди и Виктория Карачун вышли с перепевом «Разговора со счастьем» из фильма » Иван Васильевич меняет профессию».

Виктория представила свою партию в стиле фолк-музыки, а экзотический уроженец Конго Арсен в лаптях покорил зал напрочь. В пляс пустился даже их наставник, громко закричав: «Танцуют все!»

В команде остался Арсен, но все наставники отметили, что дуэт этой пары крайне перспективен и новое прочтение старой композиции обречено на успех на ТВ.

«Мне кажется, Валерий случайно изобрел невероятное парализующее оружие», — рассмеялся Шнуров.

Выбирая, кого оставить, а с кем расстаться, Меладзе, по его словам, не спал всю ночь. Аскер Бербеков и Инна Саядян с песней американки Дайаны Росс «When You Tell Me That You Love Me» выступали не как соперники, а как дуэт. В итоге остался Бербеков.

Егор Мускат и Даниил Данилевский из команды Валерия Сюткина были похожи друг на друга, как родственники. Оба блондины, оба в ярких нарядах. Они представили кавер-версию песни «Дорога в облака» «Браво».

Как сказал Сюткин, он ««столкнул этих красавцев в один дуэт», и трудно сказать кто из них лучше. Победил Егор Мускат — за то, что у него, по словам Валерия, «много свежих идей».

А вот подопечные Меладзе Елизавета Шалуба и Рената Штифель показали себя яркими и абсолютно разными творческими личностями со своими трактовками песни Селин Дион «Treat Her Like a Lady».

Шнуров не удержался от комплимента, хотя и сомнительного.

«В хорошем смысле этот номер был эротический — и все, как мы любим».

Меладзе также не обошелся без пошлых шуток.

«Здесь сошлись разные голоса, манеры пения и даже «два типа сексуальности»: что победит — ноги или бюст. Я сделал свой выбор. Двигаться в проекте дальше со мной будет Елизавета Шалуба», — заявил артист.

Арсений Курчанин и Максим Субачев из команды Шнурова сорвали аплодисменты зала под композицию американского рэпера Lil Nas X Old «Town Road». Шнуров выбрал Курчанина.

У участницы команды Полины Гагариной Ники Прокопьевой перед выступлением пропал голос. Исполнять нужно было песню Леонида Агутина «Аэропорты». Девушка все же героически постаралась петь, но на следующий этап прошла ее соперница — Ива Тодорова.

Даниил Королев и Анастасия Бадьина с песней «Сберегла» группы Калинов мост (наставник — Меладзе) выступили не просто с песней — а с целым представлением. Выбор был нелегок, остался Королев.

Анастасия Юст и Лиана Майстер перепели Boney M. «Never Change Lovers in the Middle of the Night». Зал взорвался овациями, люди пустились в пляс. Валерий Сюткин отдал предпочтение Юст.