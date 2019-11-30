Скандал на «Голосе»: эротика и пошлые шутки

На нынешнем этапе «Голоса» состязались 12 участников.
Было все — драматическое напряжение, неожиданные каверы известных композиций, прекрасные голоса и артистичность исполнителей, даже роковое невезение и танцы. Не обошлось и без пошлых шуток.
Ильдар Абдуллин и Станислав Мошкин удивили зрителей своеобразным рок-исполнением песни Константина Меладзе «Сэра». Шнуров выбрал Абдуллина. Меладзе вспомнил, как создавал песню.
«Я писал эту песню в общежитии ночью, рядом со мной жила соседка с ребенком одинокая — чтобы ей не мешать, я играл очень тихо, в наушниках», — цитирует слова музыканта Gazeta.ru.
Члены команды Полины Гагариной — Анастасия Маркова и Ринат Альбиков — выступили с композицией американской альтернативной рок группы Imagine Dragons «Believer». Анастасия пела в стиле джаз, чем заслужила овации зрителей и симпатии наставников. Выступление же Рината Шнуров подверг серьезной критике.
Подопечные Валерия Сюткина Арсен Мукенди и Виктория Карачун вышли с перепевом «Разговора со счастьем» из фильма » Иван Васильевич меняет профессию».
Виктория представила свою партию в стиле фолк-музыки, а экзотический уроженец Конго Арсен в лаптях покорил зал напрочь. В пляс пустился даже их наставник, громко закричав: «Танцуют все!»
В команде остался Арсен, но все наставники отметили, что дуэт этой пары крайне перспективен и новое прочтение старой композиции обречено на успех на ТВ.
«Мне кажется, Валерий случайно изобрел невероятное парализующее оружие», — рассмеялся Шнуров.
Выбирая, кого оставить, а с кем расстаться, Меладзе, по его словам, не спал всю ночь. Аскер Бербеков и Инна Саядян с песней американки Дайаны Росс «When You Tell Me That You Love Me» выступали не как соперники, а как дуэт. В итоге остался Бербеков.
Егор Мускат и Даниил Данилевский из команды Валерия Сюткина были похожи друг на друга, как родственники. Оба блондины, оба в ярких нарядах. Они представили кавер-версию песни «Дорога в облака» «Браво».
Как сказал Сюткин, он ««столкнул этих красавцев в один дуэт», и трудно сказать кто из них лучше. Победил Егор Мускат — за то, что у него, по словам Валерия, «много свежих идей».
А вот подопечные Меладзе Елизавета Шалуба и Рената Штифель показали себя яркими и абсолютно разными творческими личностями со своими трактовками песни Селин Дион «Treat Her Like a Lady».
Шнуров не удержался от комплимента, хотя и сомнительного.
«В хорошем смысле этот номер был эротический — и все, как мы любим».
Меладзе также не обошелся без пошлых шуток.
«Здесь сошлись разные голоса, манеры пения и даже «два типа сексуальности»: что победит — ноги или бюст. Я сделал свой выбор. Двигаться в проекте дальше со мной будет Елизавета Шалуба», — заявил артист.
Арсений Курчанин и Максим Субачев из команды Шнурова сорвали аплодисменты зала под композицию американского рэпера Lil Nas X Old «Town Road». Шнуров выбрал Курчанина.
У участницы команды Полины Гагариной Ники Прокопьевой перед выступлением пропал голос. Исполнять нужно было песню Леонида Агутина «Аэропорты». Девушка все же героически постаралась петь, но на следующий этап прошла ее соперница — Ива Тодорова.
Даниил Королев и Анастасия Бадьина с песней «Сберегла» группы Калинов мост (наставник — Меладзе) выступили не просто с песней — а с целым представлением. Выбор был нелегок, остался Королев.
Анастасия Юст и Лиана Майстер перепели Boney M. «Never Change Lovers in the Middle of the Night». Зал взорвался овациями, люди пустились в пляс. Валерий Сюткин отдал предпочтение Юст.
Как ранее писал «Рамблер», выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу "Голос" первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.