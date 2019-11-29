Гузеева уехала из России

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поехала в Европу, оставив дома больную дочь. Об этом сообщает «Утро.ру».

По данным издания, телеведущая посетила Амстердам , а потом отправилась во Францию на молодежный фестиваль любителей русского искусства.

При этом ее дочь Ольга Бухарова, которая недавно рассказала о том, что у нее обнаружили опухоли, осталась в Москве и в соцсетях призналась, что завидует своей маме.

«Хочу быть моей мамой», — подписала она скриншот переписки с Гузеевой.

«Рамблер» писал, что ранее Лариса Гузеева сообщила, что решила ради похудения пройти комплекс процедур в детокс-клинике, а также опубликовала фото без макияжа, которое «ужаснуло» и «разочаровало» фанатов.