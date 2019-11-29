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Шоу-бизнес

Гузеева уехала из России 

Рамблер 1 час назад
Гузеева уехала из России
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поехала в Европу, оставив дома больную дочь. Об этом сообщает «Утро.ру».
По данным издания, телеведущая посетила Амстердам, а потом отправилась во Францию на молодежный фестиваль любителей русского искусства.
При этом ее дочь Ольга Бухарова, которая недавно рассказала о том, что у нее обнаружили опухоли, осталась в Москве и в соцсетях призналась, что завидует своей маме.
«Хочу быть моей мамой», — подписала она скриншот переписки с Гузеевой.
«Рамблер» писал, что ранее Лариса Гузеева сообщила, что решила ради похудения пройти комплекс процедур в детокс-клинике, а также опубликовала фото без макияжа, которое «ужаснуло» и «разочаровало» фанатов.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Амстердам , Франция
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