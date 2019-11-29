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Иллюзионист Сафронов рассказал, как ждал звонка от Эрнста и Пугачевой 

Рамблер 33 минуты назад
Сафронов рассказал, как ждал звонка от Эрнста и Пугачевой
Фото: РИА Новости
Сергей Сафронов, ставшей вместе с братьями, героем программы «Судьба человека», рассказал, что после номера в программе «Что? Где? Когда?», очень ждал звонка от гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста или от певицы Аллы Пугачевой с предложением делать иллюзионное шоу.
По словам Сергея Сафронова, они с братьями сделали интересный номер со сгоранием бумаги и исчезновением стоявшего за полотном человека, записали его и отправили на программу «Что? Где? Когда?».
«Нам позвонили и спросили, сможем ли мы все втроем исчезнуть в прямом эфире. Мы сказали: «Да, конечно». (…) После съемок я купил себе дешевый мобильный телефончик, на все деньги, что у меня были, и положил рядом с собой. Лег, и ждал, когда мне позвонит Цекало. Не звонит. Потом думал, что позвонит Эрнст. Не звонит. Потом стал ждать, что позвонит Алла Пугачева и скажет: «Ребята, давайте делать иллюзионное шоу». Так никто и не позвонил», — рассказал он.
По словам иллюзиониста, в итоге он понял, что слава не наступит, если ее просто сидеть и ждать, и нужно продолжать трудиться.
«У нас никогда не было продюсера, спонсоров, инвесторов. Каждый рубль, заработанный на корпоративах, мы вкладывали в развитие. Мы шли на строительный рынок, закупали фанеры, шуруповерты, дрели. И придумывали, придумывали, придумывали новые номера», — заявил иллюзионист.
Он также признался, что то, что он оказался в студии «Судьбы человека» и есть показатель того, что они с братьями стали знамениты.
«Рамблер» писал, что ранее Сергей Сафронов назвал «Битву экстрасенсов» живой и непостановочной передачей, заверив, что сценария у нее нет, а экстрасенсы говорят то, что пожелают.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Сафронов , Константин Эрнст , Алла Пугачева
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