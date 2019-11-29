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Сколько стоят украшения российских знаменитостей 

Рамблер 36 минут назад
Сколько стоят украшения российских знаменитостей
Фото: РИА Новости
Дизайнер ювелирных украшений Влад Торохов по просьбе «Комсомольской правды» оценил драгоценности, которые были замечены на российских звёздах. Некоторые из них в цене доходят до нескольких десятков миллионов рулей.
Максим Галкин недавно подарил супруге Алле Пугачевой кольцо с массивным топазом. Его примадонна надела на премьеру нового фильма Андрея Кончаловского. Предполагается, что украшение было сделано на заказ: информации о его производителе нигде нет. Торохов полагает, что стоимость подобного кольца может доходить до трёх миллионов рублей.
Колье из россыпи золотых крестов, в котором телеведущая Ксения Собчак брала интервью у Андрея Малахова, создано дизайнером Яной Расковаловой. За него журналистка отдала около миллиона рублей.
Телеведущая Виктория Лопырева может похвастаться украшениями в 50 раз дороже. На модели были замечены серьги и кольцо из белого золота c драгоценными камнями от Yanush Gioielli. Примерная стоимость комплекта — 800 тысяч долларов (51 миллион рублей).
Своеобразный рекорд поставила оперная певица Анна Нетребко, которая на дорожке Metropolitan Opera появилась в бриллиантовых серьгах и браслете бренда Chopard High Jewellery, оценённых экспертом в 3 миллиона долларов (192 миллиона рублей).
Рэпер Тимати в честь рождения сына подарил своей жене Анастасии Решетовой кольцо с бриллиантом весом в 36 карат. Еще одно кольцо модели бренда Chopard инкрустировано цитринами. Общая стоимость обоих украшений достигает 12 миллионов рублей.
Юлия Высоцкая по торжественным случаям надевает бриллиантовые серьги и колье за 20 миллионов рублей. В эту же сумму эксперт оценил изумрудные серьги Ольги Бузовой от ювелирного дома Graff.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Михалков-Кончаловский , Анна Нетребко , Юлия Высоцкая , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Виктория Лопырева , Максим Галкин , Комсомольская правда
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