Сколько стоят украшения российских знаменитостей

Дизайнер ювелирных украшений Влад Торохов по просьбе «Комсомольской правды» оценил драгоценности, которые были замечены на российских звёздах. Некоторые из них в цене доходят до нескольких десятков миллионов рулей.

Максим Галкин недавно подарил супруге Алле Пугачевой кольцо с массивным топазом. Его примадонна надела на премьеру нового фильма Андрея Кончаловского . Предполагается, что украшение было сделано на заказ: информации о его производителе нигде нет. Торохов полагает, что стоимость подобного кольца может доходить до трёх миллионов рублей.

Колье из россыпи золотых крестов, в котором телеведущая Ксения Собчак брала интервью у Андрея Малахова , создано дизайнером Яной Расковаловой. За него журналистка отдала около миллиона рублей.

Телеведущая Виктория Лопырева может похвастаться украшениями в 50 раз дороже. На модели были замечены серьги и кольцо из белого золота c драгоценными камнями от Yanush Gioielli. Примерная стоимость комплекта — 800 тысяч долларов (51 миллион рублей).

Своеобразный рекорд поставила оперная певица Анна Нетребко , которая на дорожке Metropolitan Opera появилась в бриллиантовых серьгах и браслете бренда Chopard High Jewellery, оценённых экспертом в 3 миллиона долларов (192 миллиона рублей).

Рэпер Тимати в честь рождения сына подарил своей жене Анастасии Решетовой кольцо с бриллиантом весом в 36 карат. Еще одно кольцо модели бренда Chopard инкрустировано цитринами. Общая стоимость обоих украшений достигает 12 миллионов рублей.