Шаляпин вывезет Цымбалюк-Романовскую из России 

Бывшей жене известного актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской и певцу Прохору Шаляпину подарили путевку на курорт Хайнань. Об этом изданию «Дни.ру» рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
«Рамблер» писал, что ранее в эфире шоу «На самом деле» Прохор Шаляпин заявил, что их отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской «приостановлены» и «зашли в тупик».
По словам Манукяна, он встретился с Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской на пресс-конференции, где им подарил путевку на китайский курорт Хайнань.
«Полетят они туда на ультрасовременном Дримлайнере Боинг-787. Вот такие королевские новогодние каникулы ждут Прохора и Виталину. Первый рейс Дримлайнера со «звездным десантом» стартует 26 декабря», — заявил он.
Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила эту информацию в своем Instagram.
«А тем временем мы с Прохором Шаляпиным стали не только «Лидерами мнений», но и счастливыми обладателями поездки на остров Хайнань», — написала она.