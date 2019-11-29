Шаляпин вывезет Цымбалюк-Романовскую из России

«Рамблер» писал, что ранее в эфире шоу «На самом деле» Прохор Шаляпин заявил, что их отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской «приостановлены» и «зашли в тупик».

По словам Манукяна, он встретился с Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской на пресс-конференции, где им подарил путевку на китайский курорт Хайнань.

«Полетят они туда на ультрасовременном Дримлайнере Боинг-787. Вот такие королевские новогодние каникулы ждут Прохора и Виталину. Первый рейс Дримлайнера со «звездным десантом» стартует 26 декабря», — заявил он.

Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила эту информацию в своем Instagram