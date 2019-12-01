Собчак: «Глупая нахрапистая бабища»

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Собчак в восторге от пародии на саму себя 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Ксения Собчак от души посмеялась над «гениально сделанной» пародией на себя и назвала ее автора Илью Сатира «талантливым человеком».
Светская львица выложила ролик Сатира у себя в инстаграме.
Сюжет незамысловат — Сатир от имени Собчак ругает московские пробки, идет пешком по городу и рассказывает, что спешит на спектакль в городской крематорий, где мышку-норушку играет «голый Константин Богомолов».
Телеведущая в микроблоге рассказала о своем восприятии жизни и, в частности, критики.
«Ироничное отношение к себе и к миру — основа здоровой психики и адекватного восприятия себя. Всегда повторяю свое любимое — «Человека нельзя обидеть, человек может только обидеться». Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с 4-мя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь?» Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная сука, родившаяся с золотой ложкой во рту?» Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки».
Судя по всему, с уверенностью и самооценкой у Собчак все в порядке. А злопыхателей она не боится и даже в чем-то им сочувствует, считая несчастными людьми.
«И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим, сами дико обидчивы и ранимы. Именно они банят всех хейтеров, создавая искусственную реальность похвалы вокруг себя, и именно они же будут злее всего обсуждать обидчиков за спиной».
Как писал «Рамблер», скандальный развод Ксении и Максима и последующая не менее скандальная свадьба светской львицы с Богомоловым остались в прошлом.
Жизнь продолжается, что и продемонстрировали экс-супруги, дружно отметив день рождения их общего сына Платона вместе со своими родственниками.
Комментарии67 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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