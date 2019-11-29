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Происшествия

Звезду «Солдатов» Гришечкина избил его студент-танцор, пишут СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Появились подробности нападения на звезду «Солдатов»
Фото: РИА Новости
На звезду сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина напал его студент, передает Mash со ссылкой на собственный источник.
24-летний Джимшит учится в Московском финансово-промышленном университете "Синергия" и занимается в театральном центре имени Мейерхольда, а Гришечкин, по информации издания, является его преподавателем.
Конфликт якобы произошел в квартире Гришечкина.
По Instagram молодого человека можно заключить, что он действительно занимается танцами, а также участвует в дрэг-шоу. Сам Вячеслав Гришечкин факт избиения уже опроверг.
Вячеслав Гришечкин — актер и режиссер, сыграл полковника Староконя в сериале "Солдаты", снимался в телесериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Тайны дворцовых переворотов" и др.
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Теги:
Шоу-бизнес , Вячеслав Гришечкин
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