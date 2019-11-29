Появились подробности нападения на звезду «Солдатов»

Звезду «Солдатов» Гришечкина избил его студент-танцор, пишут СМИ

На звезду сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина напал его студент, передает Mash со ссылкой на собственный источник.

24-летний Джимшит учится в Московском финансово-промышленном университете "Синергия" и занимается в театральном центре имени Мейерхольда, а Гришечкин, по информации издания, является его преподавателем.

Конфликт якобы произошел в квартире Гришечкина.

По Instagram молодого человека можно заключить, что он действительно занимается танцами, а также участвует в дрэг-шоу. Сам Вячеслав Гришечкин факт избиения уже опроверг.

Вячеслав Гришечкин — актер и режиссер, сыграл полковника Староконя в сериале "Солдаты", снимался в телесериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Тайны дворцовых переворотов" и др.