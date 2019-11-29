Виторган и Нинидзе устроили ссору в Сети

«Бесишь»: Виторган и Нинидзе устроили онлайн-ссору

Максим Виторган и Нино Нинидзе изрядно удивили своих фолловеров. Пара, которая до сих пор не была замечена ни в одной ссоре или скандале, решила публично выяснить отношения. Актер опубликовал шуточный пост:

«А когда тебе в субботу в 6 утра надо быть на работе, можно, чтобы пятница в четверг была, тем более, если пятница — это воскресение, как будто, а воскресение — в понедельник? И понедельник в понедельник. В общем, я пока писал, поспал. Так что можно. И пусть будет 6 дня. Потому что в 7 мне надо быть дома. Но в пятницу. UPD. Кстати, если вы не поняли о чём речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрём. И где же тогда, все-таки, свящённый грааль?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Подписчиков Виторгана эти слова повеселили, а вот реакция его возлюбленной оказалась немного другой.

«Бесишь… Причём сильно уже», — написала в комментариях к посту Нинидзе.

В ответ Максим постарался все перевести в шутку: «Стараюсь, все в дом». Однако на последнее замечание актера Нино не ответила.

Теперь поклонники гадают, что могло произойти между влюбленными и стоит ли воспринимать всерьез эту онлайн-перепалку.