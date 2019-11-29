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«Деньги нужны!»: юные блогеры опозорили Дмитрия Тарасова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова
Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/АРХИВ "ЭГ"
Судя по всему, поездка на отдых в Дубай серьезно ударила по кошельку футболиста Дмитрия Тарасова, а как еще можно объяснить участие известного спортсмена в шоу на YouTube?
Дмитрий был замечен на YouTube-канале 2DROTS, у двух парней уже более двух миллионов подписчиков, а их ролики частенько попадают в тренды видеосервиса. Дмитрий угодил на передачу «Выполни все задания и получи 100 000 рублей», так что спортсмен не давал интервью, а просто боролся ради денег.
«Деньги нужны, честно!» — сообщил в камеру Тарасов и искренне засмеялся.
Первым заданием было забить пенальти за 1000 рублей, футболист справился без проблем. Вторым заданием было попробовать себя в роли защитника и не дать забить гол в ворота. На этом испытании наш профессиональный спортсмен и футболист… успешно провалился и пропустил гол. Забить гол издалека Дмитрий тоже не сумел, зато у него получилось выступить нападающим и забить гол. На этом моменте он получил 5000 рублей, над чем пошутили ведущие.
«Покушать и купить продукты — вот что интересует Дмитрия Тарасова больше всего», — со смехом сообщил один из ведущих шоу.
Забить гол пяткой и после 30 оборотов вокруг своей оси футболист также не смог.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Дубай
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