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«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова
Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/АРХИВ "ЭГ"
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не смог заработать 100 тысяч рублей, выполнив футбольные задания на Youtube-шоу 2DROTS. Об этом пишет «Телепрограмма».
«Деньги нужны, честно!», — объяснил Тарасов свое участие в шоу.
Для того, чтобы получить 100 тысяч рублей, Тарасову нужно было выполнить все задания, однако справиться с большинством из них футболист не смог.
Первым заданием было забить пенальти, с ним Тарасов справился и получил 1 тысяч рублей. Далее спортсмен должен был попробовать себя в качестве защитника и не дать противнику забить гол, однако эта миссия оказалась невыполнима. Также Тарасов не смог попасть в ворота с дальнего расстояния, забить пяткой и забить после 30 вращений вокруг своей оси.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов с 2010 года выступал за московский «Локомотив». Этим летом клуб отказался продлевать контракт с полузащитником.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Локомотив
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