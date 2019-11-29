«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не смог заработать 100 тысяч рублей, выполнив футбольные задания на Youtube-шоу 2DROTS. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Деньги нужны, честно!», — объяснил Тарасов свое участие в шоу.

Для того, чтобы получить 100 тысяч рублей, Тарасову нужно было выполнить все задания, однако справиться с большинством из них футболист не смог.

Первым заданием было забить пенальти, с ним Тарасов справился и получил 1 тысяч рублей. Далее спортсмен должен был попробовать себя в качестве защитника и не дать противнику забить гол, однако эта миссия оказалась невыполнима. Также Тарасов не смог попасть в ворота с дальнего расстояния, забить пяткой и забить после 30 вращений вокруг своей оси.

Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов с 2010 года выступал за московский «Локомотив». Этим летом клуб отказался продлевать контракт с полузащитником.