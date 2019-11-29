Виторган и Нинидзе повздорили в инстаграме

В июле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Виторган и Нинидзе могут встречаться — во второй половине месяца они были засняты отдыхающими вместе в Одессе. Месяцем ранее Виторган официально развелся с третьей женой журналисткой Ксенией Собчак , а бракоразводный процесс Нинидзе с актером Кириллом Плетневым в то время, когда снимок был сделан, еще длился. Позже слухи о том, что Виторган и Нинидзе встречаются, подтвердились.

«Похоже, что в отношениях Максима Виторгана и Нино Нинидзе появилась трещина», — сообщила «Телепрограмма» сегодня.

Вчера вечером актер в своем истаграме посетовал на ситуацию, «когда тебе в субботу в шесть утра надо быть на работе, можно, чтобы пятница в четверг была, тем более, если пятница — это воскресение как будто, а воскресение — в понедельник? И понедельник в понедельник (особенности правописания автора сохранены. — Прим. ред.». Тех, кто не понял о чем речь, он призвал не расстраиваться, но и не особенно радоваться, потому что «мы все умрем».