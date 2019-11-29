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Муж Заворотнюк покидает Россию 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Муж Заворотнюк покидает Россию
Фото: Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев уехал из России. Его партнерша по ледовому шоу «Руслан и Людмила» сообщила в Instagram, что уже 30 ноября состоятся первые показы шоу в Минске.
Фигуристка отметила, что ей особенное приятно привезти спектакль в Белоруссию, поскольку часть ее профессиональной истории связано с этой страной.
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Издание WomanHit.ru предположило, что заработанные на гастролях средства Петр Чернышев направит на лечение своей жены от тяжелого заболевания.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске. Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Минск
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