Муж Заворотнюк покидает Россию

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев уехал из России. Его партнерша по ледовому шоу «Руслан и Людмила» сообщила в Instagram, что уже 30 ноября состоятся первые показы шоу в Минске.

Фигуристка отметила, что ей особенное приятно привезти спектакль в Белоруссию, поскольку часть ее профессиональной истории связано с этой страной.

Издание WomanHit.ru предположило, что заработанные на гастролях средства Петр Чернышев направит на лечение своей жены от тяжелого заболевания.

По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске. Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).