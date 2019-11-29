Бизнес Седоковой прогорел

Певица Анна Седокова вынуждена была закрыть свой бар-магазин La Story Shop Bar Lab в центре Москвы сообщает журнал Super. Заведение, в котором можно было не только пообедать, отдохнуть, но и прикупить одежду бренда артистки, проработало всего три месяца.

По данным издания, концепция бара Седоковой была скопирована со столичного клуба Denis Simachev Shop & Bar, который возымел у москвичей успех. Заведение певицы было рассчитано на 100 человек, средний чек в нем составлял около 2 тысяч рублей. В помещении была выставлена коллекция одежды бренда La Story, который полностью принадлежит Седоковой. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка компании артистки за 2018 год составила более 14 млн рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о закрытии московских ресторанов Ольги Бузовой BUZfood. На дверях заведения на Цветном бульваре появилось объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. На сайте сети указано, что ресторан в центре столицы не работает в связи с переездом. Также по техническим причинам гостей не принимает ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити». Ресторан Бузовой в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге продолжает работать.