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Солнцев нашел утешение с дочерью Терешкович пока жена в больнице 

Teleprogramma.pro + ещё 1 28 минут назад
Солнцев был замечен с дочкой пожилой супруги
Фото: Instagram
Фрик Гоген Солнцев, который женат на 64-летней Екатерине Терешкович, был замечен на светской тусовке по случаю дня рождения продюсера Дианы Бичаровой в обществе своей падчерицы Полины Терешкович. В течение всего вечера молодые люди не отходили друг от друга. Они не скрывали чувств, танцевали и обнимались.
Гоген Солнцев отметил, что его супруга сейчас находится в больнице. Состояние у нее тяжелое. Женщина никак не может победить алкогольную зависимость. На днях он устроил разнос персоналу клиники. Дело в том, что кто-то выложил снимок Терешкович. На фотографии женщина полностью лысая. Всему виной вши, который завелись во время запоев. Женщина совсем перестала следить за собой.
«Теперь придется переводить жену в другое учреждение. А сам я только вернулся с отдыха. Три недели провел на море. Хорошо, что меня поддерживает Полина. За это время она стала очень близким мне человеком», — заявил Гоген Солнцев, слова которого приводит «СтарХит».
Отметим, что на отдых молодые люди летали вместе. Между тем все помнят скандал, который устроила Екатерина Терешкович в эфире федерального канала. Тогда она приревновала мужа к своей дочери. Женщина буквально набросилась на Полину с кулаками.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , StarHit
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