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Назван вероятный участник «Евровидения» от России 

Рамблер 1 час назад
Назван вероятный участник «Евровидения» от России
Фото: РИА Новости
По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, участником песенного конкурса «Евровидение» от России может быть выбран певец Александр Панайотов. Об этом сообщает газета «ВЗГЛЯД».
Бабичев напомнил, что «вещателем в России в этом году является Первый канал» и высказал мнение, что отбор пройдет «кто-то из участников шоу „Голос“.
»Мне в голову приходит Александр Панайотов. Я считаю, что это абсолютный формат «Евровидения». Он достойно представит нашу страну, в отличие от Ольги Бузовой, о которой ходят спекуляции», — пояснил он радио Sputnik.
При этом, по мнению музыкального критика, на «Евровидении» наступил «черный период» и стало больше «закулисных вопросов, интриг, скандалов».
Как сообщал «Рамблер», ранее во время концерта певица и телеведущая Ольга Бузова сказала, что планирует принять участие в «Евровидении», отметив, что свою следующую песню на английском споет именно там. Певец Александр Панайотов также заявил, что планирует принять участие в «Евровидении-2020», отметив, что уже несколько лет «открывает себя в шорт-листах», однако «дальше этого ничего не происходит».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Панайотов , ИА Sputnik
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