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Происшествия

Люку Бессону грозит условный срок за увольнение сотрудницы на больничном 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Люку Бессону грозит условный срок
Фото: Reuters
Прокурор парижского пригорода Бобиньи запросил 10 месяцев условно для французского режиссера Люка Бессона за увольнение ассистентки, находившейся на больничном. Об этом сообщила радиостанция RFI.
Ассистентка Бессона Софи Ф. обвинила знаменитого режиссера в "дискриминационном увольнении". В октябре 2017 года, по данным радиостанции, женщина дважды попросила Бессона об отпуске, однако получила отказ, после чего взяла больничный. По словам адвоката Софи Ф., она "устала от травли, которой подвергалась на протяжении нескольких лет".
В январе 2018 года Бессон уволил свою помощницу, обвинив ее в фальсификации больничного. Защита режиссера настаивает на том, что Бессон уволил ассистентку за то, что она его обманула и подделала документы, чтобы уехать на каникулы. Суд огласит свое решение 8 января 2020 года.
Это не первое судебное разбирательство в отношении режиссера за последнее время. В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 60-летнего Бессона в изнасиловании. В феврале 2019 года, после девяти месяцев расследования, прокуратура Парижа закрыла это дело, однако 4 октября парижский судебный следователь возобновил его в связи с новым иском, поданным Ван Рой.
После того, как стало известно о подаче жалобы Ван Рой, журналисты интернет-портала Mediapart, специализирующегося на громких разоблачениях, разыскали еще восемь женщин, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны Бессона. Однако в большинстве этих случаев подача исков оказалась невозможной из-за давности событий.
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Теги:
Шоу-бизнес , Люк Бессон
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