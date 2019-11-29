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Угодивший в скандал сын Сафронова отказался идти в суд 

Рамблер 13 минут назад
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин не будет судиться с человеком, заснявшим его на видео в тот момент, когда он застрял в унитазе в туалете самолета, заявил изданию Nation News адвокат Сергей Жорин. Юрист отметил, что его клиент «слишком добрый».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фото и видео с застрявшим в туалете самолета пианистом. В день инцидента Затравкин дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете он решил справить малую нужду и делал это сидя из-за веса и комплекции. Он случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться ему помогли другие пассажиры. После происшествия Затравкин заявил, что намерен подать суд на человека, распространившего ролик.
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов об инциденте с сыном
Адвокат Затравкин Сергей Жорин отметил, что его клиент скорее всего не будет искать автора скандального видео, потому что он «добрый человек».
«Он очень отходчивый человек. Он заводится, потом успокаивается», — подчеркнул юрист.
При этом Жорин подчеркнул, что отсудить адекватную сумму в этом деле практически невозможно: только в районе 50 тысяч рублей за нарушение права на изображение и еще столько же за вмешательство в частную жизнь.
Комментарии14 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Жорин
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