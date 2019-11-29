Угодивший в скандал сын Сафронова отказался идти в суд

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин не будет судиться с человеком, заснявшим его на видео в тот момент, когда он застрял в унитазе в туалете самолета, заявил изданию Nation News адвокат Сергей Жорин . Юрист отметил, что его клиент «слишком добрый».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фото и видео с застрявшим в туалете самолета пианистом. В день инцидента Затравкин дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете он решил справить малую нужду и делал это сидя из-за веса и комплекции. Он случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться ему помогли другие пассажиры. После происшествия Затравкин заявил, что намерен подать суд на человека, распространившего ролик.

Адвокат Затравкин Сергей Жорин отметил, что его клиент скорее всего не будет искать автора скандального видео, потому что он «добрый человек».

«Он очень отходчивый человек. Он заводится, потом успокаивается», — подчеркнул юрист.

При этом Жорин подчеркнул, что отсудить адекватную сумму в этом деле практически невозможно: только в районе 50 тысяч рублей за нарушение права на изображение и еще столько же за вмешательство в частную жизнь.