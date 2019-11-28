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«Королева России» устроила скандал после видеосюжета 

Рамблер 1 час назад
«Королева России» устроила скандал после видеосюжета
Фото: Instagram
Победительница конкурса «Королева России — 2019» Элина Воронцова устроила скандал из-за видеосюжета на телеканале «Москва 24».
Как сообщает телеграм-канал Mash, девушке не понравилось, что автор сюжета назвал ее бывшей моделью и представил как охотницу за состоятельными мужчинами.
В распоряжении издания оказалась аудиозапись, на которой Воронцова требует у журналиста переделать сюжет, угрожая тем, что некие люди по распоряжению ее мужчины отрежут ему язык, «выпрут с Москвы» и лишат работы в средствах массовой информации. Угрозы сопровождаются обильным количеством мата.
«Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели… Ты компенсацию за все это говно будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю», — заявила «Королева России».
В комментарии «360» Воронцова призналась, что не сдержала эмоций из-за «подмены ролей» в сюжете. По ее словам, она соглашалась выступить в качестве эксперта по семейным отношениям, а затем увидела, что путем монтажа и закадрового текста ее превратили в главную героиню сюжета о «разводе» мужчин на деньги.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Комментарии2 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес
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