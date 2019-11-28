«Королева России» устроила скандал после видеосюжета

Победительница конкурса «Королева России — 2019» Элина Воронцова устроила скандал из-за видеосюжета на телеканале «Москва 24».

Как сообщает телеграм-канал Mash, девушке не понравилось, что автор сюжета назвал ее бывшей моделью и представил как охотницу за состоятельными мужчинами.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись, на которой Воронцова требует у журналиста переделать сюжет, угрожая тем, что некие люди по распоряжению ее мужчины отрежут ему язык, «выпрут с Москвы» и лишат работы в средствах массовой информации. Угрозы сопровождаются обильным количеством мата.

«Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели… Ты компенсацию за все это говно будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю», — заявила «Королева России».

В комментарии «360» Воронцова призналась, что не сдержала эмоций из-за «подмены ролей» в сюжете. По ее словам, она соглашалась выступить в качестве эксперта по семейным отношениям, а затем увидела, что путем монтажа и закадрового текста ее превратили в главную героиню сюжета о «разводе» мужчин на деньги.