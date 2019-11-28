Пригожин: Шульгин ни разу не платил алименты 

Иосиф Пригожин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что бывший муж певицы Валерии Александр Шульгин никогда не платил ей алименты на троих общих детей. Продюсер не удивлён, что сегодня двое сыновей и дочь артистки не желают общаться с родным отцом.
«Мы с Валерией вместе уже почти 17 лет. 18 лет ее бывший муж не видел своих детей, не платил алименты, никак не участвовал в их жизни», — заявил Пригожин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сын Валерии Артемий Шульгин заявил СМИ, что будущим детям не даст видеться со своим отцом. По его словам, Александр Шульгин — «часть прошлой плохой истории». К тому же молодой человек отметил, что не видит смысла знакомить ребёнка с «незнакомым дядей». Артемий подчеркнул, что его отец — Иосиф, а «биологическая составляющая не важна».
В интервью «КП» Пригожин также прокомментировал поступок певицы Юлии Михальчик, бывшей возлюбленной Шульгина, которая в конфликте Валерии с экс-супругом встала на сторону последнего. Продюсер подчеркнул, что комментировать чужие семейные дела — бестактно.
«Как она смеет осуждать действия Валерии. По какому праву? Что она сама сделала? Говори о своих отношениях и не комментируй чужие. Карьера у нее не получилась. Теперь решила на имени моей жены хайпануть?» — недоумевает муж певицы.