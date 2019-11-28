Возлюбленная Петросяна показала дорогое кольцо

Возлюбленная Петросяна показала кольцо

Брухунова опубликовала короткое видео в «сториз», на котором видно украшение, напоминающее кольцо Dior из коллекции Secret Cannage, стоимость которого превышает 25 тысяч рублей.

Кольцо сделано из желтого золота и украшено жемчугом.