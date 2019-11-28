Возлюбленная Петросяна показала дорогое кольцо

Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам в Instagram кольцо от Dior, пишет Ura.ru.
Брухунова опубликовала короткое видео в «сториз», на котором видно украшение, напоминающее кольцо Dior из коллекции Secret Cannage, стоимость которого превышает 25 тысяч рублей.
Кольцо сделано из желтого золота и украшено жемчугом.
Ранее журналисты обратили внимание на дорогие аксессуары Брухуновой. Так на фотографиях в Instagram молодая возлюбленная Петросяна предстает с сумками Chanel, Dior, Prada, Loewe, стоимость которых варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.