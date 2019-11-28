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Политика

Возлюбленная Петросяна показала кольцо 

Рамблер 1 час назад
Возлюбленная Петросяна показала дорогое кольцо
Фото: facebook.com / Татьяна Брухунова
Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам в Instagram кольцо от Dior, пишет Ura.ru.
Брухунова опубликовала короткое видео в «сториз», на котором видно украшение, напоминающее кольцо Dior из коллекции Secret Cannage, стоимость которого превышает 25 тысяч рублей.
Кольцо сделано из желтого золота и украшено жемчугом.
Ранее журналисты обратили внимание на дорогие аксессуары Брухуновой. Так на фотографиях в Instagram молодая возлюбленная Петросяна предстает с сумками Chanel, Dior, Prada, Loewe, стоимость которых варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Chanel , РИА Ura.ru
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