Корчевников поделился своей болью 

«Боль» телеведущего Бориса Корчевникова — безотцовщина. Ею, как сообщает «Телепрограмма», он поделился сам.
37-летний Корчевников — ведущий телешоу «Судьба человека», генеральный директор и продюсер телеканала «Спас», член Общественной палаты России. Его родители — театральные менеджеры. Мать Корчевникова Ирина работала заместителем главного инженера и директора в Московском художественном театре имени Чехова (МХАТ), директором музея МХАТа, директором Театра кукол имени Образцова.
Отец Корчевникова Вячеслав Орлов был заведующим художественно-постановочной частью Театра имени Владимира Маяковского и директором Театра имени Пушкина.
В ходе сегодняшнего эпизода «Судьбы человека», героиней которого стала актриса Наталья Гудкова, Борис Корчевников упомянул, что рос без отца.
«Я маму всегда спрашивал: "А кто он?", "А как он?", "А почему он не приходит?". Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: "Папа ушел, потому что ты плохо себя вел"», — рассказал журналист.