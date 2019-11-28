Ресторан Бузовой оштрафовали

Telegram-канал Mash сообщает , что ресторан Ольги Бузовой на Цветном бульваре в Москве оштрафовали за продажу алкоголя без нужных документов.

По данным Mash, в ресторане на Цветном нашли проверки и нашли спиртное без сопроводительных бумаг. Департамент торговли Москвы подал в арбитражный суд, заведение оштрафовали на сто тысяч рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» рассказала о закрытии московских ресторанов Бузовой BUZfood. На дверях ресторана на Цветном бульваре появилось объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. На сайте сети указано https://www.buzfood.ru/kontakty, что ресторан в центре столицы не работает в связи с переездом. Также по техническим причинам гостей не принимает ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».

Ресторан Бузовой в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге продолжает работать.