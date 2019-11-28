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Ресторан Бузовой оштрафовали 

Рамблер 2 часа назад
Ресторан Бузовой оштрафовали
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщает, что ресторан Ольги Бузовой на Цветном бульваре в Москве оштрафовали за продажу алкоголя без нужных документов.
По данным Mash, в ресторане на Цветном нашли проверки и нашли спиртное без сопроводительных бумаг. Департамент торговли Москвы подал в арбитражный суд, заведение оштрафовали на сто тысяч рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» рассказала о закрытии московских ресторанов Бузовой BUZfood. На дверях ресторана на Цветном бульваре появилось объявление о закрытии ресторана по техническим причинам. На сайте сети указано https://www.buzfood.ru/kontakty, что ресторан в центре столицы не работает в связи с переездом. Также по техническим причинам гостей не принимает ресторан в ТРЦ «Вегас Крокус Сити».
Ресторан Бузовой в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге продолжает работать.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Комсомольская правда , Москва
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