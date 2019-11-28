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«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов об инциденте с сыном 

Рамблер 43 минуты назад
Сафронов высказался об инциденте с сыном
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов призвал относиться с юмором к ситуации, которая произошла с его сыном, пианистом Лукой Затравкиным в самолете. Об этом сообщают «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», ранее в сети появились фото и видео с застрявшим в туалете самолета пианистом. Высвободиться ему помогли другие пассажиры.
«Произошел бытовой случай, надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: „И жил грешно, и умер смешно…“. Так же и в данном случае», — подчеркнул Сафронов.
Затравкин в тот день чувствовал себя плохо, не спал ночью, а днем дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. В самолете пианист решил справить малую нужду и делал это сидя из-за веса и комплекции.
Он случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало.
Художник назвал это знаком для всех людей, что в туалетах надо быть осторожнее.
«Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает…» — отметил он.
Художник рассказал, что его сын сначала расстроился, хотел судиться с автором видео, но потом взял себя в руки.
«Я ему говорю: „Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым — даже с Трампом“, — заключил Сафронов.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Иван Барков
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