Сафронов высказался об инциденте с сыном

«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов об инциденте с сыном

Художник Никас Сафронов призвал относиться с юмором к ситуации, которая произошла с его сыном, пианистом Лукой Затравкиным в самолете. Об этом сообщают «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», ранее в сети появились фото и видео с застрявшим в туалете самолета пианистом. Высвободиться ему помогли другие пассажиры.

«Произошел бытовой случай, надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: „И жил грешно, и умер смешно…“. Так же и в данном случае», — подчеркнул Сафронов.

Затравкин в тот день чувствовал себя плохо, не спал ночью, а днем дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. В самолете пианист решил справить малую нужду и делал это сидя из-за веса и комплекции.

Он случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало.

Художник назвал это знаком для всех людей, что в туалетах надо быть осторожнее.

«Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает…» — отметил он.

Художник рассказал, что его сын сначала расстроился, хотел судиться с автором видео, но потом взял себя в руки.