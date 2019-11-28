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Глушакова обязали выплатить ещё 32 млн экс-супруге 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Глушакова обязали выплатить ещё 32 млн экс-супруге
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд принял решение об увеличении компенсации с 10 до 42 млн рублей бывшей жене игрока «Ахмата» Дениса Глушакова в рамках дела о разделе совместно нажитого имущества. Об этом со ссылкой на адвоката Алису Образцову сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 млн рублей», — сказала адвокат.
«Рамблер» писал, что в сентябре 2018 года СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой Дарьей, которая обвинила футболиста в измене. В этом году супруги официально развелись. При этом Никулинский райсуд Москвы присудил Дарье Глушаковой треть дохода футболиста на воспитание двух дочерей до достижения ими совершеннолетия, плюс 100 тысяч рублей в месяц до достижения младшей трех лет.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Алиса Образцова , Мосгорсуд , АГН "Москва"
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