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Происшествия

Настя Рыбка выпустила песню о понтах 

Рамблер 59 минут назад
Настя Рыбка выпустила песню о понтах
Фото: Instagram
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), получившая широкую известность после скандала с бизнесменом Олегом Дерипаской, решила стать певицей и выпустила первый трек. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбка».
Песню «Понты» можно послушать и скачать в Apple Music.
«Я по тебе сильно тоскую, я даже других не целую, а ты… Я с тобой хочешь — не хочешь, не знаешь, как сильно заводишь. Может даже выключу ночью понты», — спела Вашукевич.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вашукевич рассказала изданию Tut.by о планах стать муниципальным депутатом в родном Бобруйске.
«Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек», — заявляла она.
По словам Рыбки, если она станет депутатом, то попытается «пихануть систему образования» Белоруссии и добавить в нее немного Запада.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Олег Дерипаска , Анастасия Вашукевич , Apple
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