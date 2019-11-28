Настя Рыбка выпустила песню о понтах

Песню «Понты» можно послушать и скачать в Apple Music.

«Я по тебе сильно тоскую, я даже других не целую, а ты… Я с тобой хочешь — не хочешь, не знаешь, как сильно заводишь. Может даже выключу ночью понты», — спела Вашукевич.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вашукевич рассказала изданию Tut.by о планах стать муниципальным депутатом в родном Бобруйске.

«Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек», — заявляла она.

По словам Рыбки, если она станет депутатом, то попытается «пихануть систему образования» Белоруссии и добавить в нее немного Запада.