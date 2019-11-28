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Gucci уличили в копировании образа Пугачевой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Gucci уличили в копировании образа Пугачевой
Фото: Instagram
Пользователи Instagram заметили поразительное сходство актрисы Наташи Лионн, продемонстрировавшей новую коллекции Gucci, с Аллой Пугачевой образца 70-х годов. Россияне не упустили возможность указать на это обстоятельство в комментариях.
В официальном аккаунте дома мод появилась целая серия снимков и видеозаписей с участием Лионн. Везде актриса предстала перед зрителями с взлохмаченными ярко рыжими волосами в свободной одежде. С появлением первой фотографии в сети российские пользователи узнали в американке примадонну отечественной поп-сцены.
«Пугачева?» — задался вопросом пользователь под ником from.sme (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Алла Борисовна?» — заметила di_
.
«Ну хоть не я одна, Пугачеву разглядела», — подчеркнула esvaboda.
По данным Teleprogramma.pro, дизайнеры бренда при разработке новой коллекции поставили во главу угла загадочность и эксцентричность, чем также можно охарактеризовать образ российской певицы на заре карьеры. Журналисты также предположили, что в моду возвращаются 70-е.
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Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Наташа Лионн , Алла Пугачева
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