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Организаторы показали логотип Евровидения–2020 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Организаторы показали логотип Евровидения–2020
Фото: eurovision.tv/ News.ru
Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение-2020 показали логотип конкурса.
Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц, сообщается на сайте мероприятия.
Всего в этом году о намерении выступить на Евровидении заявила 41 страна. На логотипе флаги расположены по часовой стрелке в порядке лет, когда каждая страна стала частью ежегодного фестиваля.
Мы чрезвычайно рады новому оформлению песенного конкурса Евровидение-2020, которое отмечает наше 65-летие. Эффектный дизайн символизирует современные ценности разнообразия и сопричастности, а также прекрасно подчёркивает слоган «Откройся», — исполнительный руководитель мероприятия Юн Ула Санн.
В конкурсе логотипов, в котором приняло участие 11 недерландских агентств, победила команда CLEVER°FRANKE, которая сделала эмблему при помощи самостоятельно разработанного программного обеспечения.
Как писал News.ru, Европейский вещательный союз в Роттердаме 28 января проведёт жеребьёвку в составы двух полуфиналов Евровидения. Кроме того, мэр Тель-Авива, где прошёл конкурс 2019 года, передаст ключи состязания мэру Роттердама.
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Теги:
Шоу-бизнес , Йон Санд
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