Организаторы показали логотип Евровидения–2020

Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение-2020 показали логотип конкурса.

Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц, сообщается на сайте мероприятия.

Всего в этом году о намерении выступить на Евровидении заявила 41 страна. На логотипе флаги расположены по часовой стрелке в порядке лет, когда каждая страна стала частью ежегодного фестиваля.

Мы чрезвычайно рады новому оформлению песенного конкурса Евровидение-2020, которое отмечает наше 65-летие. Эффектный дизайн символизирует современные ценности разнообразия и сопричастности, а также прекрасно подчёркивает слоган «Откройся», — исполнительный руководитель мероприятия Юн Ула Санн.

В конкурсе логотипов, в котором приняло участие 11 недерландских агентств, победила команда CLEVER°FRANKE, которая сделала эмблему при помощи самостоятельно разработанного программного обеспечения.

Как писал News.ru, Европейский вещательный союз в Роттердаме 28 января проведёт жеребьёвку в составы двух полуфиналов Евровидения. Кроме того, мэр Тель-Авива, где прошёл конкурс 2019 года, передаст ключи состязания мэру Роттердама.