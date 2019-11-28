Раскрыта кухня «Битвы экстрасенсов»

Не так давно, как сообщал «Рамблер», Сафронов стал гостем «Морозова ХЗ-шоу» на радиостанции «Энерджи». В ходе него он назвал «Битву экстрасенсов» живой и непостановочной передачей, заверив, что сценария у нее нет, а экстрасенсы говорят то, что пожелают.

«У людей всего три проблемы — личная жизнь, здоровье и карьера. Любой, кто называет себя экстрасенсом, за счет огромного времени наблюдения за людьми, понимает, какая проблема у человека», — заявил Сафронов, назвав экстрасенсов «больше психологами».

Также он признался, что спокойно относится к разоблачениям «Битвы экстрасенсов». Более того, он выразил уверенность, что разоблачения стимулируют все большее число людей смотреть программу.

Кроме того, телеведущий отметил снижение активности своих персональных хейтеров. По его словам, раньше те «поливали грязью» его за то, что мешал экстрасенсам работать, теперь — шоу целиком за то, что является «подставой».