Семья Носкова пропустит первый после инсульта концерт

Близкие Носкова проигнорируют его концерт

Николай Носков, как ранее сообщал «Рамблер», на протяжении двух лет борется с последствиями инсульта. Летом его жена Марина отмечала, что певец ходит, у него практически восстановилась речь, и врачи дают хорошие прогнозы. Она отметила, что именно «желание выступать» помогло артисту встать на ноги.

В сентябре Виктор Дробыш анонсировал первый после инсульта сольный концерт Носкова, который запланирован на 9 декабря в Crocus City Hall. Выступление получило символичное название «Живой».

В программе «Однажды» продюсер отметил, что состояние здоровья артиста до сих пор может стать препятствием для концерта. Дробыш также подчеркнул, что бывшему участнику «парка Горького», чтобы решиться на выступление, «нужно было завестись и поверить в свои силы». При этом уже известно, что знаменательное для Носкова событие уже омрачено, тем, что в зрительном зале не будет близких ему людей.