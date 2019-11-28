«Хочу найти себя»: Темникова завершает музыкальную карьеру

Певица Елена Темникова заявила в кулуарах одной из новогодних вечеринок, что завершает музыкальную карьеру. Журналисты «Муз-ТВ» решили выяснить подробности и к глубокому сожалению поклонников, звезда подтвердила эту информацию.

«Да, действительно у меня осталось два концерта из моего тура: Архангельск, Мурманск. А потом я беру большую паузу. Я не знаю, сколько она продлится, может быть год, может быть два, может три или пять. А, может быть, и навсегда. Дело в том, что я хочу найти себя, найти новый стиль, новое прочтение музыки, новую осознанность музыки. И, если у меня получится, то я вернусь, если нет, то нет», — рассказала она.

Напомним, 34-летняя звезда начала свою карьеру с «Фабрики звезд» в 2003 году, где она заняла третье место. В 2007 году в составе группы Serebro Темникова опять получила третье место, но уже на «Евровидении». В 2014 году начала сольную карьеру.