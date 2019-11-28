«Вряд ли ей разрешат позорить Россию»

Музыкальный критик предсказал позор Бузовой на Евровидении

Певице Ольге Бузовой «вряд ли разрешат позорить страну», выступая на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом заявил News.ru музыкальный критик Сергей Соседов

Как сообщал «Рамблер», ранее во время концерта Бузова сказала, что планирует принять участие в «Евровидении». Она заявила, что свою следующую песню на английском споет именно на этом конкурсе.

«Бузова может заявлять всё что хочет. (…) Но вряд ли ей разрешат позорить страну на таком весомом музыкальном форуме», — уверен Сергей Соседов.

Музыкальный критик напомнил, что певец на Евровидении — лицо страны, а у Бузовой, по его мнению, «нет ни голоса, ни слуха, ни достойного репертуара».