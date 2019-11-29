«Судить за измену Родине»: Данко вспылил из-за Ротару

Певица София Ротару и носа не должна показывать в России , а те россияне, что платят ей по 60 тысяч долларов за выступление на корпоративных мероприятиях, должны быть судимы за измену родине. Об этом «Телепрограмме» заявил певец Данко.

Настоящее имя Данко — Александр Фадеев . Он известен тем, что играл в Большом театре и выпустил семь студийных альбомов. Недавно певец дал интервью «Телепрограмме». Оно, как пишет издание, пошло не по плану, когда тот узнал, сколько денег украинская певица София Ротару получает за выступление на корпоративных мероприятиях в России.

«Я считаю, что после ее заявлений против России она и носа своего не должна здесь показывать, а не 60 тысяч долларов колотить», — заявил Данко.

Более того, он выразил уверенность, что люди, которые платят Ротару столько денег, должны быть судимы за государственную измену. Певец рекомендовал таковым лучше перевести эти средства «воинам Донбасса, которые гибнут от фашистов».