Дочь не жалко: Тарасов угодил в скандал

Пользователи Instagram обрушились с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова , опубликовавшего снимок, на котором он держит дочь на руках, сидя за рулем.

На снимке, который разместил Дмитрий Тарасов, его маленькая дочь сидит у него на коленях, при этом сам спортсмен держит руль и смотрит на дорогу. В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что спортсмен пристегнут ремнем безопасности, в отличие от ребенка.

«Вы посмотрите, сам пристегнут, а ребёнок на коленях. Ну он же публичная личность и пример для многих людей. Надо головой думать, что выкладывать. Даже если стоит или медленно едет», — написала sonkazora (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).