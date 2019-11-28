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Общество

Дочь не жалко: Тарасов угодил в скандал 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Пользователи Instagram обрушились с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовавшего снимок, на котором он держит дочь на руках, сидя за рулем.
На снимке, который разместил Дмитрий Тарасов, его маленькая дочь сидит у него на коленях, при этом сам спортсмен держит руль и смотрит на дорогу. В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что спортсмен пристегнут ремнем безопасности, в отличие от ребенка.
«Вы посмотрите, сам пристегнут, а ребёнок на коленях. Ну он же публичная личность и пример для многих людей. Надо головой думать, что выкладывать. Даже если стоит или медленно едет», — написала sonkazora (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Вы так уверены в своём вождении. Наверное, так же вы уверены в других водителях. Кто так ездит без ремня с ре