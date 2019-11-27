«С ней сложно жить»: Данко о романе с Лолитой

Певец Данко, у которого был роман с Лолитой, в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказал , каково жить с певицей в одном доме. Артист заявил, что Милявская «сложный человек» и возобновить с ней отношения сегодня он бы не решился. Данко подчеркнул, что уважает мужа Лолиты Дмитрия Иванова , поскольку он смог прожить с артисткой целых 10 лет.

«Сложно с ней жить, у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали», — заявил певец.

По его словам, в настоящий момент, учитывая, что Лолита свободна, он даже не думает пробовать возобновить с ней отношения.

«Столько воды утекло. Невозможно повернуть назад. Я думаю, что ей надо с Дмитрием опять сойтись. Десять лет — срок немалый. Дмитрий, наверное, уже пообтесался как-то», — отметил артист.

Оценивая брак Милявской с Ивановым, Данко предположил, что оба завели семью по расчёту. Тренер по сквошу таким образом решил «подправить свою карьерку», а Лолита «просто завела себе молодого сексуального партнера». В июне, как ранее сообщал «Рамблер», на своей странице в Instagram Лолита Милявская написала, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет.

Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Медийное пространство также подогрели слухи о том, что Иванов на протяжении последнего года крутил роман с 40-летним директором косметологической клиники Ольгой Кулиевой. Якобы мужчина даже дарил любовнице подарки на деньги своей супруги.