Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Режиссер Андрей Кончаловский назвал главной целью своей жизни выздоровление дочери Марии. Об этом он рассказал в программе «Познер», выпуск опубликован на YouTube.

Кончаловский заявил, что книга «Скажи жизни „Да!“ австрийского психиатра Виктора Франкла помогла ему „найти смыслы“ после трагедии, произошедшей с дочерью. Он отметил, что главной философией Франкла является „иметь силу — найти цель“.

»Потому что жизнь без цели бесцельна. В данном случае цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2013 года Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая вместе с дочерью попали в ДТП. Арендованный автомобиль, за рулем которого был режиссер, столкнулся с машиной на юге Франции. Мария, которой тогда было 14 лет, получила серьезные травмы, ее доставили в реанимацию, затем она впала в кому.

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России. В 2017 году эту информацию подтвердил брат девушки, режиссер Егор Кончаловский . Он рассказал, что Марию ждет долгая и тяжелая реабилитация.

По его словам, французские медики хотели отключить ее от аппарата поддержания жизни, так как сочли это бессмысленным, однако кризис в ее состоянии удалось преодолеть.