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Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери 

Рамблер 30 минут назад
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Фото: РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский назвал главной целью своей жизни выздоровление дочери Марии. Об этом он рассказал в программе «Познер», выпуск опубликован на YouTube.
Кончаловский заявил, что книга «Скажи жизни „Да!“ австрийского психиатра Виктора Франкла помогла ему „найти смыслы“ после трагедии, произошедшей с дочерью. Он отметил, что главной философией Франкла является „иметь силу — найти цель“.
»Потому что жизнь без цели бесцельна. В данном случае цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2013 года Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая вместе с дочерью попали в ДТП. Арендованный автомобиль, за рулем которого был режиссер, столкнулся с машиной на юге Франции. Мария, которой тогда было 14 лет, получила серьезные травмы, ее доставили в реанимацию, затем она впала в кому.
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России. В 2017 году эту информацию подтвердил брат девушки, режиссер Егор Кончаловский. Он рассказал, что Марию ждет долгая и тяжелая реабилитация.
По его словам, французские медики хотели отключить ее от аппарата поддержания жизни, так как сочли это бессмысленным, однако кризис в ее состоянии удалось преодолеть.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Виктор Франкл , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Егор Кончаловский
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