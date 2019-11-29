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Шоу-бизнес

Ани Лорак довела Татьяну Навку до слез 

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Ани Лорак довела Навку до слез
Фото: Teleprogramma.pro
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, как известно, продолжает работать над постановкой своего ледового шоу «Спящая красавица». В настоящее время, когда большая часть уже сделана, остались — детали. Например, записать аккомпанемент для выступлений.
Один из этих моментов фигуристка показала в своей новой публикации в Instagram. Это снимок Татьяны Навки и Ани Лорак, а также видео записи певицы в студии. По словам бывшей спортсменки, выступать в шоу под вокал Ани для нее стало уже доброй традицией. И новое шоу исключением не стало. При этом пение артистки настолько впечатлило Навку, что та расплакалась.
«Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос! Так душевно, глубоко и красиво звучит! Уже совсем скоро вы сможете убедиться в этом лично», — написала Татьяна в комментарии.
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Как всегда не устояла и делюсь с вами кусочками рабочего процесса! 😁 🎙️🎼🎵 Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен её голос! 😍😍😍 Так душевно, глубоко и красиво звучит! 🎶🎶🎶 Даже не знаю 🤔 традиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос @anilorak оживают ещё более прекрасными красками! ❤️ Уже совсем скоро вы сможете убедиться в этом лично, наша сказка "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств" будет ждать вас в ДС "Мегаспорт" с 27 декабря 2019 по 07 января 2020! #ТатьянаНавка #АниЛорак #СпящаяКрасавица #ЛегендаДвухКоролевств #сказканальду #мюзиклнальду #нашешоу #навкашоу #волшебствональду #navkashow

Uma publicação compartilhada por  Tatiana Navka (@tatiana_navka) em 

Как всегда, благоприятных комментариев под постом было достаточно, но нашлись и критики. Они отметили, что у Ильи Авербуха, который ставит свое ледовое шоу, звук будет живой.
больше по теме«Надюша в восторге»: Навка устроила тренировку с дочкой на озереФигуристка обнаружила, что возле ее дома образовался чистый лед. Напомним, несколько дней назад Ани Лорак стала одной из триумфаторов премии «Золотой граммофон». Ей, наравне с Валерием Меладзе, Николаем Басковым и Верой Брежневой, досталось сразу две статуэтки.
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Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Валерий Меладзе , Николай Басков , Татьяна Навка , Вера Брежнева
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