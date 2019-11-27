«Гадит своей стране»: Пугачеву критикуют из-за Ротару

«Гадит своей стране»: блогер раскритиковала Пугачеву из-за Ротару

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что София Ротару планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Намерение певицы резко раскритиковал член Совета Федерации Валерий Рязанский , заявивший, что необходимо поинтересоваться у россиян, нужны ли им гастроли подобных исполнителей. Политик намекнул на высказывание артистки, которая ранее утверждала, что не собирается ездить в «аннексированный» Крым и в Россию вообще.

Лена Миро, обсуждая травлю Ротару, заявила, что «артист может быть патриотом своей страны». В пример блогер привела активную гражданскую позицию украинской певицы: она «помогает своей армии, выступает за независимость и демонстративно бросила недвижимость в Крыму, обидевшись на присоединение полуострова к России».