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«Гадит своей стране»: блогер раскритиковала Пугачеву из-за Ротару 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
«Гадит своей стране»: Пугачеву критикуют из-за Ротару
Фото: ТАСС
Светский блогер Лена Миро на своём сайте сравнила, кто хуже — Алла Пугачева или София Ротару. Сопоставив факты из жизни двух артисток, журналистка пришла к выводу, что российская актриса поступает по отношению к своей родине гораздо хуже, чем украинская певица.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что София Ротару планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Намерение певицы резко раскритиковал член Совета Федерации Валерий Рязанский, заявивший, что необходимо поинтересоваться у россиян, нужны ли им гастроли подобных исполнителей. Политик намекнул на высказывание артистки, которая ранее утверждала, что не собирается ездить в «аннексированный» Крым и в Россию вообще.
Лена Миро, обсуждая травлю Ротару, заявила, что «артист может быть патриотом своей страны». В пример блогер привела активную гражданскую позицию украинской певицы: она «помогает своей армии, выступает за независимость и демонстративно бросила недвижимость в Крыму, обидевшись на присоединение полуострова к России».
«А вот Аллочка своей стране гадит, забирая деньги на очередной прощальный концерт из госкорпорации, пока Софочка зарабатывает их сама. И у меня возникает вопрос: и кто тут объективно гаже?» — задалась вопросом Миро (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , Лена Миро , София Ротару , Алла Пугачева , Совет Федерации
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