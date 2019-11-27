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Директор Аллегровой объяснил срыв концерта в Мурманске 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Директор Аллегровой объяснил срыв концерта в Мурманске
Фото: РИА Новости
Отсутствие отопления стало причиной отмены концерта Ирины Аллегровой в Мурманске. Об этом сообщил директор певицы Хизри Байтазиев.
По словам Байтазиева, местный дворец спорта, где был запланирован концерт, не отапливается, в связи с этим зрители туда не пришли.
Там, во дворце спорта, холодно, не отапливается и народ туда не ходит, вот и все, — цитирует директора «Газета.Ru».
На вопрос журналистов о том, действительно ли зрителей заранее не предупредили об отмене концерта, Байтазиев отвечать не стал и повесил трубку.
О том, что Ирина Аллегрова не стала давать концерт в Мурманске по причине низкой наполняемости зала, сообщали СМИ. При этом очевидцы рассказали, что об отмене никого не предупредили и пришедшие зрители просто оказались перед закрытой дверью.
Ранее News.ru писал, что Аллегрова отменила выступление на Дне города в Одинцовском муниципальном районе из-за очень плохого самочувствия.
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Теги:
Шоу-бизнес , Газета.Ru , Мурманск
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