Директор Аллегровой объяснил срыв концерта в Мурманске

Отсутствие отопления стало причиной отмены концерта Ирины Аллегровой в Мурманске . Об этом сообщил директор певицы Хизри Байтазиев.

По словам Байтазиева, местный дворец спорта, где был запланирован концерт, не отапливается, в связи с этим зрители туда не пришли.

Там, во дворце спорта, холодно, не отапливается и народ туда не ходит, вот и все, — цитирует директора «Газета.Ru».

На вопрос журналистов о том, действительно ли зрителей заранее не предупредили об отмене концерта, Байтазиев отвечать не стал и повесил трубку.

О том, что Ирина Аллегрова не стала давать концерт в Мурманске по причине низкой наполняемости зала, сообщали СМИ. При этом очевидцы рассказали, что об отмене никого не предупредили и пришедшие зрители просто оказались перед закрытой дверью.

Ранее News.ru писал, что Аллегрова отменила выступление на Дне города в Одинцовском муниципальном районе из-за очень плохого самочувствия.