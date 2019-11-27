Бывшая жена Аршавина встречается с многодетным отцом 

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала, что встречается с мужчиной, у которого четверо детей. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, Алиса Казьмина не озвучивает имя своего избранника, лишь публикует его инициалы — М. Б.
«Семья строится! Два свободных человека, и, наконец, взрослый и сознательный», — рассказала она в соцсетях.
По словам экс-супруги футболиста, у ее нового избранника есть дети.
«Две замужем уже», — отметила она.
«Рамблер» писал, что Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой после расставания с Юлией Барановской, от которой ушел, когда она ждала третьего ребенка. В браке с Алисой Казьминой у Андрея Аршавина родилась еще одна дочь. Однако после рождения ребенка Алиса узнала, что муж ей изменяет, и подала на развод.