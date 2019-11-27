Бывшая жена Аршавина встречается с многодетным отцом

По данным издания, Алиса Казьмина не озвучивает имя своего избранника, лишь публикует его инициалы — М. Б.

«Семья строится! Два свободных человека, и, наконец, взрослый и сознательный», — рассказала она в соцсетях.

По словам экс-супруги футболиста, у ее нового избранника есть дети.

«Две замужем уже», — отметила она.