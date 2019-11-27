Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
"Адскую молотилку" установили на танк
"Адскую молотилку" установили на танк
Армия

Бывшая жена Аршавина встречается с многодетным отцом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Бывшая жена Аршавина встречается с многодетным отцом
Фото: Instagram
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала, что встречается с мужчиной, у которого четверо детей. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, Алиса Казьмина не озвучивает имя своего избранника, лишь публикует его инициалы — М. Б.
«Семья строится! Два свободных человека, и, наконец, взрослый и сознательный», — рассказала она в соцсетях.
По словам экс-супруги футболиста, у ее нового избранника есть дети.
«Две замужем уже», — отметила она.
«Рамблер» писал, что Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой после расставания с Юлией Барановской, от которой ушел, когда она ждала третьего ребенка. В браке с Алисой Казьминой у Андрея Аршавина родилась еще одна дочь. Однако после рождения ребенка Алиса узнала, что муж ей изменяет, и подала на развод.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 365
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 15
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 32
«Адскую молотилку» установили на танк
«Адскую молотилку» установили на танк
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях 4
Видео
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение