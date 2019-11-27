Преснякову пришлось спеть шесть раз одну и ту же песню

Шесть раз пел одну и ту же песню: почему Пресняков любит новогодние праздники

Музыкант Владимир Пресняков заявил, что предпочитает работать во время новогодних праздников и рассказал, что однажды вынужден был исполнить шесть раз подряд свою песню «Стюардесса по имени Жанна». Об этом сообщает издание «Дни.ру».

По словам Преснякова, однажды он остался дома в новогоднюю ночь и просто не знал, что делать и чем себя занять.

«И понял, что подобные посиделки у телевизора — не мое. С тех пор стараюсь всегда уходить из дома и работать. А с женой и ребенком накрываем стол чуть позже», — отметил он.

Певец также признался, что после концерта ему однажды пришлось шесть раз подряд спеть одну и ту же песню.

«Один раз после выступления подошел чувачок: «Вот тебе гонорар за концерт и еще плюс гонорар. Мне нужно шесть раз „Стюардессу“. Я спел ее в разных стилях — джазовом, медляком… А он: „Не надо. Вы пойте как всегда!“», — приводит издание слова Преснякова.