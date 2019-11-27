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Шесть раз пел одну и ту же песню: почему Пресняков любит новогодние праздники 

Рамблер 28 минут назад
Преснякову пришлось спеть шесть раз одну и ту же песню
Фото: РИА Новости
Музыкант Владимир Пресняков заявил, что предпочитает работать во время новогодних праздников и рассказал, что однажды вынужден был исполнить шесть раз подряд свою песню «Стюардесса по имени Жанна». Об этом сообщает издание «Дни.ру».
По словам Преснякова, однажды он остался дома в новогоднюю ночь и просто не знал, что делать и чем себя занять.
«И понял, что подобные посиделки у телевизора — не мое. С тех пор стараюсь всегда уходить из дома и работать. А с женой и ребенком накрываем стол чуть позже», — отметил он.
Певец также признался, что после концерта ему однажды пришлось шесть раз подряд спеть одну и ту же песню.
«Один раз после выступления подошел чувачок: «Вот тебе гонорар за концерт и еще плюс гонорар. Мне нужно шесть раз „Стюардессу“. Я спел ее в разных стилях — джазовом, медляком… А он: „Не надо. Вы пойте как всегда!“», — приводит издание слова Преснякова.
«Рамблер» писал, что ранее жена Владимира Преснякова Наталья Подольская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала об их знакомстве. По словам певицы, в начале отношений они пошли в ресторан и ее просто шокировал счет за ужин.
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Комментарии1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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