Менеджеру запретили комментировать срыв Сердючки

PR-менеджер Андрея Данилко , известного под псевдонимом Верка Сердючка, отказался прокомментировать срыв артиста, расплакавшегося на съемках шоу «Х-фактор». Об этом сообщает РЕН-ТВ.

«Мы пока это никак не комментируем. Смотрите следующий выпуск, тогда станет понятно», — пояснил PR-менеджер.

Он также подчеркнул, что комментировать ситуацию ему запретил сам Данилко.

«Рамблер» писал, что Андрей Данилко является наставником в десятом сезоне музыкального шоу «Х-фактор». Во время одной из программ, когда Данилко нужно было выбрать, кто из его подопечных покинет проект, артист расплакался, заявил, что это он должен уйти из шоу и вышел из студии.