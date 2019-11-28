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Менеджеру запретили комментировать срыв Сердючки 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Менеджеру запретили комментировать срыв Сердючки
Фото: РИА Новости
PR-менеджер Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, отказался прокомментировать срыв артиста, расплакавшегося на съемках шоу «Х-фактор». Об этом сообщает РЕН-ТВ.
«Мы пока это никак не комментируем. Смотрите следующий выпуск, тогда станет понятно», — пояснил PR-менеджер.
Он также подчеркнул, что комментировать ситуацию ему запретил сам Данилко.
«Рамблер» писал, что Андрей Данилко является наставником в десятом сезоне музыкального шоу «Х-фактор». Во время одной из программ, когда Данилко нужно было выбрать, кто из его подопечных покинет проект, артист расплакался, заявил, что это он должен уйти из шоу и вышел из студии.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , Андрей Данилко
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