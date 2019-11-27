«Гастарбайтер из Украины»: Борисова об экс-муже

«Гастарбайтер из Украины»: муж Борисовой «испарился» через 3 месяца

Дана Борисова рассказала в Instagram о браке с «украинским гастарбайтером».

«Мало кто знает, что я три месяца официально была в браке… Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал про новые вещества», — написала Борисова.

Борисова отметила, что описала историю своего замужества в книге «Жизнь под кайфом», презентация которой состоится в начале следующего года.

На фотографиях, опубликованных в посте, запечатлена свадьба Даны Борисовой и бизнесменом Андреем Трощенко, состоявшаяся в 2015 году.