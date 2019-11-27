Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия

«Гастарбайтер из Украины»: муж Борисовой «испарился» через 3 месяца 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
«Гастарбайтер из Украины»: Борисова об экс-муже
Фото: Instagram
Дана Борисова рассказала в Instagram о браке с «украинским гастарбайтером».
«Мало кто знает, что я три месяца официально была в браке… Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал про новые вещества», — написала Борисова.
Борисова отметила, что описала историю своего замужества в книге «Жизнь под кайфом», презентация которой состоится в начале следующего года.
На фотографиях, опубликованных в посте, запечатлена свадьба Даны Борисовой и бизнесменом Андреем Трощенко, состоявшаяся в 2015 году.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Дана Борисова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа 39
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским 501
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе 140
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти 61
ФСБ запретила французскому социологу въезд в РФ
ФСБ запретила французскому социологу въезд в РФ 1
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
00:34
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
Наука и техника Технологии
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
01:19
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
01:42
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Путин обнял зарыдавшую бабушку
00:14
Путин обнял зарыдавшую бабушку
Политика
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение