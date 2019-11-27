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Дом-2 и романы с миллионерами: как Виктория Боня стала популярной 

Рамблер 43 минуты назад
Дом-2 и романы с миллионерами: как Боня стала популярной
Фото: globallookpress.com
Сегодня Виктория Боня отмечает свое сорокалетие. Как провинциальная девушка добилась успеха, проследило издание «СтарХит».
По данным издания, Виктория Боня родилась в Краснокаменске и выросла в неполной семье. В 16 лет она уехала покорять Москву, где выучилась на экономиста, а также получила образование в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».
В 2006 году Виктория Боня решила пойти на телепроект «ДОМ-2» к Антону Потаповичу, с которым и начала встречаться. Однако в апреле 2007 года она покинула периметр, но без работы не осталась. Боня стала ведущей программы «Cosmopolitan. Видеоверсия» (ТНТ). Позже ее пригласили в реалити-шоу «Каникулы в Мексике».
В 2010 году Виктория Боня начала появляться на светских мероприятиях в компании сына ирландского миллионера, молодого бизнесмена Алекса Смерфита. В 2012 году у них родилась дочь Анджелина-Летиция Смерфит. Однако к свадьбе эти отношения не привели и в 2017 году пара распалась. После расставания Виктория Боня сосредоточилась на работе, отмечает издание.
«Реклама в ее Instagram стоит порядка 150 тысяч рублей за пост. Она делает три-четыре в неделю, не больше. (…) Так что у нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре», — отметила знакомая ведущей Алена.
Сейчас Боня вместе с дочерью живет в Лондоне и, по данным издания, наконец-то обрела счастье и в личной жизни.
«Почти муж. Уже познакомила его с близкими», — рассказала телеведущая в одном из интервью, не раскрыв личности возлюбленного.
«Рамблер» писал, что ранее Виктория Боня записала видеоролик, в котором провела небольшую экскурсию по своему лондонскому дому и показала, как живет весте с дочерью.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Москва
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